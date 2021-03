Wat Eten We Vandaag: Spruitjesstamppot met appel en bacon

DORDT EIGEN-AARDIG Gember, appel en azijn; zo werd spinazie bereid door Carolus Battus in 1593

10 maart In Dordrecht werd het eerste Nederlandstalige kookboek van de noordelijke landen geschreven en gedrukt. De schrijver is bij het grote publiek vergeten, bij de kenners zeker niet. Er is een historisch boek over dat kookboek geschreven. Met mooie recepten.