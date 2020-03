Wat Eten We Vandaag: Stoofschotel met kikkererwten

Jumbo voert deurbeleid in: maximaal één klant per 10 vierkante meter

10:47 Supermarktconcern Jumbo stelt per direct een deurbeleid in. Per tien vierkante meter vloeroppervlak mag er maximaal één klant in de winkel. Zo mag bijvoorbeeld een winkel met duizend vierkante meter vloeroppervlak niet meer dan honderd klanten binnen hebben.