Wat Eten We Vandaag: Thaise groene curry met kip en cashewnoten

Van hittegolf naar Sinter­klaas: eerste kruidnoten liggen nu al in de schappen

22 augustus Het is hartje zomer en we zijn nog massaal aan het bijkomen van de hittegolf. Toch is het zover: de eerste pepernoten – of eigenlijk kruidnoten – zijn gespot. Bij onder meer Action, Hema en Kruidvat ligt het snoepgoed van de Sint inmiddels in de schappen.