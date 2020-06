Wat Eten We Vandaag: Tortillapizza met avocadocrème en gehakt

Koken & eten Isabelle (21) hield sui­ker-dag­boek bij en diëtiste geeft oordeel: ‘Is het smaakje aan de kwark écht nodig?’

1 juni Door de coronacrisis zitten we allemaal zoveel mogelijk thuis. Door emotie, verveling of door het thuiszitten is het moeilijk om zoete verleidingen te weerstaan. Om ons te ondersteunen de gezonde keuze te maken, begint volgende week de derde editie van de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Isabelle Voois hield alvast suikerdagboek bij.