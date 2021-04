Wat Eten We Vandaag: Traybake met makreel en groene groenten

Zelfs Ernst Kuipers vindt openen terrassen 'verstandig beleid'

6 april De druk op het kabinet neemt toe om de terrassen te openen, nu ook tal van burgemeesters daar openlijk voor pleiten. Horeca-ondernemers hebben al sinds februari een plan klaar liggen om hun zaken weer veilig open te gooien. ,,Wij roepen al maanden dat we onderdeel willen zijn van de oplossing. Dat blijkt nu ook in het eigenbelang van burgemeesters’’, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,We zien allemaal dat zij de handhaving niet meer onder controle hebben.’’