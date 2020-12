Wat Eten We Vandaag: Varkenshaas met geroosterde pompoen en cranberrysaus

Wat Eten We Vandaag: Romige vissoep met aardappel­tjes en broccoli

15 december Deze romige vissoep is geïnspireerd op de Scandinavische manier van vissoep maken. Dit is vooral terug te zien aan het gebruik van aardappel in deze soep. Wij hebben voor een twist garnalen aan deze soep toegevoegd in plaats van traditionele witvis. Heerlijk voor op een koude dag.