Wat Eten We Vandaag: Vegan havermout bowl met gebakken banaan & noten

Koken & Eten Bitterbal­len in alle smaken: deze bar heeft klassieke maar ook met tomaat en mozzarella

Rotterdam heeft een heuse bitterballenbar. Inderdaad, een bar met ballen. Gevuld met rundvlees, kaas of garnaal. Of biet, tomaat, mozzarella, spinazie, gorgonzola, chili of truffel. En nog veel meer. De bar is sinds een paar weken open. ,,Waarom bitterballen? Waarom niet?’’

13 januari