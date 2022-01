Wat Eten We Vandaag: Vegetarische moussaka

Nutella-te­kort dreigt door hazelnoten­cri­sis: ‘Je kunt de potten maar beter gaan hamsteren’

De financiële crisis in Turkije gooit roet in het eten - en dan specifiek in de potten Nutella - van hazelnootpastafans. De productie van hazelnoten in het land loopt gevaar en laat Turkije nu net de hoofdleverancier zijn van Ferrero, de producent van het geliefde Nutella.

22 december