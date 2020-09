Wat Eten We Vandaag: Venkel-grapefruitsalade met gebakken zeebaars

Gevolgen ongezonde kinders­nacks desastreus: ‘Ga alleen boodschap­pen doen’

2 september Veel snacks, toetjes en ontbijtjes die speciaal voor kinderen zijn gemaakt, zijn ongezond, concludeerde Unicef in een groot onderzoek dat gisteren verscheen. Te veel suiker, verzadigd vet, calorieën of zout. Experts schetsen de gevolgen. ‘Het is niet in een dag op te lossen.’