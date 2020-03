Wat Eten We Vandaag: Viscurry

Strijd tegen lege schappen: supermark­ten mogen 's nachts bevoorra­den

19 maart Om het probleem van de lege schappen op te lossen, mogen gemeenten noodvergunningen afgeven om supermarkten ook 's nachts te bevoorraden. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle gemeenten krijgen morgen een brief van de VNG met het dringende verzoek in deze crisistijd over te gaan op soepeler laad- en lostijden.