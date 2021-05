Wat Eten We Vandaag: Wentelteefjes met lemon curd, kokosyoghurt en blauwe bessen

Dit is waarom het steeds moeilijker is om aan oude kaas te komen

14 mei Goede kaas is zo populair dat er een tekort dreigt te ontstaan. De populariteit is mooi voor de kaashandelaren en marktkooplui en speciaalzaken profiteren van de gestegen vraag. Maar in de grote pakhuizen vallen gaten in de voorraad. Vooral bij de oude kaas. Eén troost: kaas wordt vanzelf oud.