Wat Eten We Vandaag: Wrap met köfte in paprikasaus

halen en brengen Adellijke dis uit kartonnen doos: bij kasteel De Wittenburg kan je royaal eten

4 februari Nu wandelen onze nationale volkssport nummer één is geworden, is kasteel De Wittenburg in Wassenaar om meerdere redenen een toffe bestemming. Je haalt er ook meteen een dinerbox op. Wij gingen langs voor de rubriek Halen&Brengen.