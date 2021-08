Wat Eten We Vandaag: Zeevruchtenrisotto

Zelfs in Amerika krijgen ze geen genoeg van Johnny Doodle, de Willy Wonka uit de Hoeksche Waard

19 augustus Het chocolademerk Johnny Doodle is bekend over de hele wereld. Het hoofdkantoor staat - of all places - in Heinenoord. Vanaf een verder weinig inspirerend bedrijventerrein produceert het van oorsprong Rotterdamse bedrijf jaarlijks zo’n 10 miljoen repen met de meest unieke smaakcombinaties en de beste ingrediënten.