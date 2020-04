Wat smeren we met Pasen op ons krentenbrood: margarine of boter? En wat is beter?

Onverzadigde vetten (meer in margarine) zijn beter dan verzadigde vetten (meer in boter). Dus gebruik in de regel zo veel mogelijk zachte vetten en oliën, want die zijn gezonder. Maar het is allemaal niet zo zwart-wit. Eet je paasbrood daarom gerust een keertje met roomboter, zegt ook het Voedingscentrum, dat voor die gelegenheid best een keer een oogje wil dichtknijpen. Met roomboter van koeien die gras hebben gegeten.



Tijn Elferink is gezondheidsjournalist en auteur van Dit boek is gezond. In dit boek gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is nou echt gezond? Zo dacht hij zelf lang dat koffie ongezond is en dat koud afdouchen een kwakzalversfabel is. Maar niets is minder waar. Hij werkt nu aan een boek waarin hij gezondheidsmythes tegen het licht houdt. Zo ontdekte hij dat je hart echt kan breken als je relatie uitgaat. En dat je van spinazie helemaal niet sterk wordt.