We betalen 28 procent meer voor gehakt dan vorig jaar, maar er valt wel ietsje te besparen

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: gehakt.

Gehakt is van oorsprong een restproduct. De slager vermaalde restanten vlees tot gehakt zodat niets van de slacht verloren ging.

Tegenwoordig kijken we met een ander oog naar gehakt: het is een gewone vleessoort die naast andere vleessoorten in de supermarktkoeling ligt. ,,Gehakt is een belangrijk product in het vleesschap”, weet Norman Buysse, onderzoeker bij GfK. ,,Het is goed voor zo’n 20 tot 25 procent van alle verkopen aan vlees in de supermarkt.”

Is gehakt duurder dan vorig jaar?

De prijs die we in de maand mei betaalden voor een kilo gehakt is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen: van 6,60 euro naar 8,50 euro, aldus de cijfers die Buysse voor deze site verzamelde. ,,Dat is bijna 28 procent, terwijl we in de supermarkt voor onze boodschappen in mei van dit jaar gemiddeld 6,5 procent meer betaalden.”

Nederlanders eten vaak gehakt, ook omdat het zo veelzijdig is. Je kunt het gebruiken in pastasaus, voor saucijzenbroodjes, voor taco's en voor je gehaktbal. ,,Een allemansvriend", zoals Buysse het product omschrijft. De GfK-onderzoeker keek naar alle soorten gehakt, waaronder rundergehakt, half-om-half en kippengehakt, maar niet naar vega-gehakt.

Het is een flinke stijging, waar veel mensen van zullen balen.

,,Zeker, als alle boodschappen zoveel zouden stijgen...” zegt Buysse. Toch zit er één voordeel aan de prijsstijging, vindt hij. ,,De prijs van gehakt komt nu dichter in de buurt bij die van plantaardig 'vlees’. Als die stap niet zo groot meer is, dan zou dat mensen moeten uitnodigen om dat eens te gaan gebruiken. Dat zou winst zijn.” Dit plantaardige gehakt ligt in de winkel onder namen als rulstukjes, vegan gehakt, kruimgehakt en sensational gehakt. ,,Die kun je heel goed verwerken in bijvoorbeeld een ovenschotel.”

Plantaardig gehakt is de afgelopen jaren sterk verbeterd in smaak en structuur. ,,We zien dat dit een snelgroeiend product is dat al best veel wordt verkocht. Vooral jongeren kopen het nu, maar misschien kan het kleinere verschil in prijs ook ouderen over de streep trekken om het eens te proberen.”

Valt er nog wat te besparen?

Het loont om in de supermarkt uit te kijken naar een koopje: 16 procent van al het gehakt kopen Nederlanders in de aanbieding. Dat doet Minke van Kuijen, die online als Gierige Gerda bespaartips geeft, ook. ,,Ik heb zelf ook gemerkt dat gehakt duurder is geworden. Ik gebruik het wel, maar minder, want als er iets is waar je mee kunt minderen, dan is het wel gehakt.

,,Ik vond gehakt de afgelopen vijf jaar al best duur geworden. Ik gebruik half-om-half of puur rundergehakt, afhankelijk van het gerecht en ik koop het vooral uit de datumbak bij Jumbo. Daarin vind je product die op die dag gegeten moeten worden. Die kun je prima invriezen. Of ik neem het mee als er een sticker met 35 procent korting op zit bij AH, het liefst nog in combinatie met een gewone aanbieding.”

,,Voor dit moment is alles onder de 8 euro per kilo een goede deal”, vindt Van Kuijen. Zij vermoedt dat rundergehakt vrij goedkoop bij de Turkse slager te koop is, maar zo'n winkel heeft zij niet in de buurt. ,,Alleen eentje in het centrum, maar daar is het parkeren heel duur, dus dat schiet niet op.”

Haar oplossing is simpel: minder gebruiken. ,,Voor veel gerechten ben ik 100 gram per persoon gaan gebruiken. In spaghetti of in een Mexicaans gerecht is dat 75 tot 100 gram geworden.”

Een Mexicaans gerecht kun je gemakkelijk aanvullen met bonen, of het nou chili con carne of een taco is. ,,Voor vanavond heb ik gevulde courgettes op de planning. We zijn niet zulke grote eters, dus we hebben genoeg aan een halve courgette. En samen 100 gram gehakt, dat gaat makkelijk. In veel gevallen kun je beter je voedingsstoffen halen uit iets anders, bijvoorbeeld groenten of brood, rijst of pasta.”

