Weer pizza of wil je nu eens iets anders eten? Pieter bedacht slimme app: bezorgroulette

De app werkt heel simpel: je voert de vier cijfers van je postcode in en je vult in of je een willekeurig restaurant wilt of een populair restaurant bij jou in de buurt. En je vult in hoeveel gerechten je te zien krijgt. Het lot bepaalt vervolgens welk restaurant Thuisbezorgd voor je in petto heeft.

Pieter Boerboom is de bedenker van Thuisbezorgd Roulette. Iets dat hij bedacht toen hij zich realiseerde dat hij telkens bij dezelfde drie restaurants bestelde. ,,Poké bowl, burrito en pizza. Dat wisselden we een beetje af. Ik dacht: zou het niet leuk zijn om lokale gerechten te ontdekken zodat je niet telkens hetzelfde bestelt. Het is ook leuk om te spelen met huisgenoten. Dan bestel je wat eruit komt. Of het het nou een krat bier is en kapsalon of een driegangendiner.”

Hobbyprojectje

Als videoproducer van events in het buitenland kwam zijn werk vorig jaar stil te liggen. Omdat Boerboom programmeren leuk vindt, bouwde hij de app als een hobbyprojectje, zoals hij het zelf noemt. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen”, vertelt hij. Dat kwam doordat Alexander Klöpping, die onder andere Blendle oprichtte, op Twitter een bericht plaatste en omdat tv-zender RTL aandacht besteedde aan zijn project. ,,De server vloog eruit.” Omdat het uit hobby was geboren (,,Je leert door dingen te bouwen”), verdient Boerboom er geen euro aan. ,,Ik zag wel dat de ceo van Thuisbezorgd het had gedeeld. Dat is wel leuk.”

De keuze in de app hangt wel een beetje af van je woonplaats, realiseert Boerboom zich. ,,Ik woon in Amsterdam, daar heb je keuze genoeg, maar in een dorp met een pizzeria en twee Kwalitaria’s is de keuze beperkt. Het is afhankelijk van het aanbod.” De horeca zal blij zijn met zijn vinding, denkt hij. ,,Het zou leuk zijn als mensen echt bestellingen gaan doen en zo iets nieuws ontdekken.” Zelf had hij maar één keer spijt van de bestelling. ,,We hadden laatst een kapsalon en fles rode wijn. Dat was nog wel lachen, maar kapsalon voor lunch, dat gaat me te ver.”

