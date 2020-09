Wijnen, wijnen, wijnen? Bij deze marathon drink je onderweg telkens een glaasje

Hardlopen dwars door de Zuid-Limburgse wijngaarden, wie wil dat nou niet, dacht Roger van der Linden. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden nam hij het initiatief tot een wijnmarathon. Met een parcours, veelal over onverharde paden, kunnen de renners genieten van de idyllische Zuid-Limburgse gebieden rond het plaatsje Wahlwiller. Bij de tussenstops worden de deelnemers getrakteerd op typische Limburgse hapjes, muziek en een paar slokken Limburgse wijn. De netto-opbrengst van het evenement komt ten goede aan het onderzoek van KiKa.

Kleine hoeveelheden

Wijn en hardlopen, gaat dat wel samen? Wel als het aan Van der Linden ligt: ,,De bedoeling van de wijnmarathon is dat de renners bij een aantal stops een klein bodempje wijn kunnen proeven, het gaat echt om kleine hoeveelheden.”



Tijdens de marathon zal met een bonnensysteem worden gewerkt, waarmee de lopers die beperkte hoeveelheid wijn kunnen drinken, legt hij uit. ,,Het is absoluut geen zuipfestijn. Mocht er iets fout gaan, is er medische hulp aanwezig.”

De wijnmarathon die Van der Linden volgend jaar wil organiseren, met ondernemers Raymond Beeren en Patrick Franken, heeft als doel de Zuid-Limburgse hardloop- en wijnregio op de kaart zetten. ,,We willen de mensen laten zien hoe prachtig de Limburgse natuur is, niet alleen om ervan te genieten tijdens het hardlopen, maar ook om te laten zien dat er heerlijke wijn vandaan komt."

Van der Linden zet zich al sinds 2017 actief in voor de stichting en organiseerde tot drie keer toe het succesvolle hardloopevenement The Real Running Dinner, waarbij hardlopen werd gecombineerd met dineren. ,,Alles wat ik doe voor KiKa, doe ik met veel plezier. Ik heb inmiddels al meer dan 150.000 euro opgehaald, onder andere door het organiseren van The Real Running Dinners”, vertelt hij trots.

Hoewel het evenement pas gepland staat voor zondag 3 oktober 2021, is Van der Linden er niet minder enthousiast over: ,,Ook al is het ver vooruit, we gaan er vanuit dat het volgend jaar lukt om het te kunnen organiseren. Als het dan nog steeds niet kan is dat natuurlijk erg jammer.”

Geen voorstander

Hoewel arts Rutger Verhoeff het toejuicht dat er met de marathon geld wordt ingezameld (voor KiKa), is hij geen voorstander van wijn drinken tijdens het sporten; er zijn volgens hem een heleboel risico’s aan verbonden. ,,Door het bewegen wordt de alcohol sneller door je lichaam opgenomen. Hierdoor word je sneller dronken met het gevolg dat je coördinatie vermindert. Stel dat je dan struikelt, dan bloed je als een rund omdat de alcohol je bloed verdunt.”

Volledig scherm De wijngaard waar de Limburg Wijnmarathon plaatsvindt. © Erwin Lennarts Verhoeff snapt dat het idee van een wijnmarathon leuk is, maar je moet er wel een goede conditie voor hebben, vindt hij. ,,Stel dat je klachten hebt aan knie, heup of tenen dan kunnen die klachten worden verergerd door het drinken van alcohol. Alcohol werkt verdovend, waardoor je bijvoorbeeld niet voelt dat je klachten erger worden. Daarnaast zal je misschien ook niet opmerken dat je tijdens het rennen blaren oploopt door het verdovende effect van de wijn.”

Let op hydratatie

Arts Rutger Verhoeff adviseert renners die toch mee willen doen aan de wijnmarathon om goed in de gaten te houden hoe warm het tijdens de marathon is, hoe snel je loopt en hoe snel je uitdroogt. ,,Die factoren zijn allen van invloed op de prestaties die je kunt leveren en of je lichaam het überhaupt vol kan houden. Daarom is het belangrijk om jezelf tijdens de run goed te hydrateren met water, en vooral in het geval van alcohol adviseer ik om ook goed te blijven eten bij de stops."

De arts begrijpt het dat de meeste deelnemers aan de wijnmarathon voornamelijk mee zullen doen voor de wijnsensatie, hoewel hij de combinatie alcohol en sport absoluut geen aanrader vindt. ,,Alcohol en sport gaan naar mijn mening niet samen. Als je dan toch aan zoiets meedoet, ga dan lekker wandelen in plaats van hardlopen, dan loop je minder risico’s.”

