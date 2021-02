Wil jij alles weten over koffie? Bregje en Joost maken een podcast over ‘het zwarte goud’

Bregje Deben (46) en haar partner Joost Leopold (50) uit Utrecht hebben een koffieschool aan de Kanaalweg. Deze week zijn ze een podcast gestart over koffie. „Er is veel belangstellling voor koffie.”

Bregje: „In de podcast geven we korte colleges waarin we allerlei aspecten over koffie uitleggen. We leggen niet uit hoe je koffie moet zetten, maar wel waar je op moet letten als je een goed espressoapparaat wilt kopen of wat voor verschillende filtermethodes er zijn.″

„Ook vertellen we wat er aan de hand is in de koffiesector met betrekking tot duurzaamheid. Hoe zit het met de koffieboeren en wat is de invloed van de klimaatverandering op koffie? Kortom, veel achtergrondinformatie over koffie.″

Bregje en Leopold hebben een eigen koffieschool. „We geven trainingen over koffie aan mensen uit de horeca, aan thuisbarista’s, dat zijn particulieren met een espressomachine, en aan mensen die vakmatig met koffie te maken hebben, zoals melkleveranciers. Ook geven we online proeverijen. Bij ons kun je alles leren over koffie: van het groene boontje tot het kopje.″

Goede kop koffie

Waar moet een goede kop koffie aan voldoen? „Belangrijk is dat als je hem proeft dat je een goede smaakbalans hebt. Dat-ie niet te bitter is, zodat je er melk of suiker bij moet doen. Als je een lekker mondgevoel hebt en een goede nasmaak, dan heb je een goede kop koffie.″

„De lekkerste filterkoffie krijg je als je verse koffie maakt van net gemalen bonen. Die bonen haal je bij een koffiespeciaalzaak zoals bij Simon Lévelt. Daar moet je dan een zakje filtergebrande bonen halen, die zijn iets lichter gebrand dan espressogebrande bonen. Met die bonen heb je de allerlekkerste bonen voor je filterkoffie.″

De eerste aflevering van de podcast staat al online. De podcast is te beluisteren via de bekende podcastkanalen, zoals Spotify, onder het koffiecollege. Meer informatie op www.koffieschool.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.