Wout uit Rijen was vroeger fikkiestoker en doet het nu voor zijn beroep

Buiten KokenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een Ofyr.

Eten of nog beter: anderen te eten geven. Wout Vereecken (35) uit Rijen doet niets liever. ,,Het is op één ding na het intiemste dat je kunt doen met iemand.’’ De vorm die Vereecken daarvoor heeft gevonden, een jaar of vijf geleden, draagt de naam Ofyr. Het is een kookplaat, een stoof met open vuur, én tegelijkertijd een kunstobject. ,,Ik had hem als een van de eersten in Nederland, ik ken de ondernemer. Je kunt er echt alles op maken.’’

De Brabander is dol op het toestel dat hij ook voor zijn werk gebruikt. Vuur maken, met vrienden rondom de plaat staan, de sfeer wordt dan al snel fijn. ,,Het maakt mij heel gelukkig. Je staat dichter bij de natuur. Dat is weinigen gegund: iets doen dat je zo leuk vindt dat het bijna geen werken meer is. En eten is voor mij superbelangrijk.’’

Varkens aan het spit

Quote Alles wat ik normaal in een pan bereid, doe ik ook hierop Wout Vereecke Met zijn bedrijf Citrus Food Concepts werkte Vereecken voorheen graag met de barbecue, voornamelijk keramische. ,,Hele varkens aan het spit, dat heb ik ook gedaan. Ik werkte het liefst met open vuur. Die gesloten keramische barbecues die je veel ziet, zijn leuk maar je ziet niet meer wat er binnen gebeurt.’’



De maaltijden die de Brabander bereidt - met zijn collega en de freelancers die hen bijstaan - vallen in het luxe segment. ,,Laten we zeggen dat het voor mensen is bij wie eten en drinken verschil mogen maken. Als jij dat belangrijk vindt, dan dragen wij ons steentje bij.’’

Thuis gaat 'alles' op de Ofyr. ,,Alles wat ik normaal in een pan bereid, doe ik ook hierop. Letterlijk alles. Van saté tot spaghetti. Maar ook kibbeling, vis met bloem en boter. Bedenk maar iets wat onmogelijk is. IJs? Kan ook. Met stikstof. Roomijs heeft een bereiding nodig. En met stikstof kun je alles naar een textuur brengen.’’ De meest gebruikte ingrediënten zijn wat hem betreft vlees, vis, vooral veel groente. ,,Het enige is: het moet wel plat zijn.’’

Door het vele reizen beseft Vereecken dat het niet vanzelfsprekend is dat je iets op je bord krijgt. ,,Dat valt je wel op als je door China, Japan of Zuid-Amerika reist. Zeker als je van de gebaande paden af gaat.’’ Het eten hoeft niet duur te zijn, vindt de kok dan ook. ,,Goed vlees, bijvoorbeeld kip van de Turkse slager is niet per se duur, maar van goede kwaliteit. Van iets slechts kun je niet iets goeds maken.’’

Gebakken ananas Shezuan peper cress en roomijs van gepofte rijst

Ingrediënten

Een rijpe zoete ananas

Gezouten roomboter

Suiker

Zout

Chipotle tabasco

Stroh 80 rum



Voor het roomijs:

Gelijke delen slagroom en melk

150 gram Suiker per liter slagroom-melkmengsel

Explosiesuiker (verkrijgbaar bij groothandel)

Eidooier

Gepofte rijst



Voor de meringue:

Eiwitten

Suiker

Citroen



Bereiding

- Pof voor het ijs eerst de rijst: laat 100 gram droge gekookte rijst donker poffen in een pan (tussen 190 en 230 graden Celsisus) met een bodem arachide-olie. Blijf de rijst continue bewegen. Voeg 150 gram suiker toe en laat mee karameliseren tot donkere karamel. Blus de rijst af met 500 ml melk. Laat dit 10 minuten tegen de kook aan trekken. Zeef de rijst eruit, voeg 500 ml slagroom toe aan de melk en nog 100 gram suiker met 6 eidooiers. Breng dit al roerend tot 80 graden en zeef nogmaals. Draai de afgekoelde massa in de ijsmachine tot roomijs. Voor de culinaire daredevil; gebruik vloeibare stikstof om je ijs af te maken op de OFYR.

- Snijd de schil van de ananas, verdeel de vrucht in vier kwarten en verwijder de harde stam.

- Bak de ananas op een goed hete Ofyr, in gezouten roomboter, dit zorgt voor de gebakken ‘taart'-smaak, dat heerlijk gebakken aroma is typisch deze bereiding.

- Bestrooi de ananas met suiker en beetje zout, en besprenkel licht met de tabasco. Flambeer daarna met de rum. Zorg dat de karamel die ontstaat goed aan de ananas blijft plakken en herhaal dit een paar keer aan alle kanten.

- Maak een platte meringue en snijdt deze in fijne blokjes.

- Serveer de warme ananas op de meringue met het roomijs besprenkeld met explosiesuiker en garneer met Shezuan peper cress van Koppert.



Bekijk hier de video's van Koken&Eten: