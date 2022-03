Yoko Ono eist stop op verkoop van het Amsterdamse Kever Genever, oprichters ‘met stomheid geslagen’

Stoppen de ondernemers de verkoop niet, dan volgt een dwangsom. Ook wil Yoko Ono inzicht in alle tot nu toe verkochte producten, voorraad en winst, en eist ze compensatie van de juridische kosten.



De Amsterdammers Sebastian Kolstee en Ruben Wolvekamp – die Kever Genever in 2015 oprichtten – zeggen met stomheid geslagen te zijn. ,,Wij zien in de actie van Ono weinig terug van het door haar zo gepredikte peace, love and happiness,” reageert de 32-jarige Kolstee in een persbericht. ,,Een claim van mevrouw Ono en haar organisatie is bijzonder schadelijk voor ons bedrijf en een grote klap voor onze business. Wij kunnen ons niet voorstellen dat John Lennon zelf ooit op dit vijandige plan zou zijn gekomen.”