Zakjes knijpfruit getest: ‘Vier soorten fruit is wel veel voor een baby’

‘Schudden, knijpen + mij opslurpen!’ staat er in kleine letters op de achterkant van een van de knijpzakjes. Je draait het dopje er af, je geeft het zakje aan je kind en het is leeg voor je het weet. Michelle: ,,Zo krijgen kleine kinderen ongemerkt veel suikers en calorieën binnen. Knijpfruit is in de regel zo dun dat je er niet op hoeft te kauwen, het is al op voor je een verzadigd gevoel hebt.’’