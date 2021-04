Zelfs Ernst Kuipers vindt openen terrassen 'verstandig beleid'

Koken & eten Dadelko­ning Isam wil Nederland verliefd laten worden op dadels: ‘Veel gezonder dan al dat snoepgoed’

4 april Dadels zijn in Nederland nu nog vooral populair onder moslims. Die kennen echter met name de dadels uit Algerije en Tunesië, terwijl er tientallen andere soorten zijn die hier nauwelijks bekend zijn. De Haagse ondernemer Isam Naimi wil daar verandering in brengen. ,,Ik wil dat heel Nederland ze gaat eten.’’