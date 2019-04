Zelfs gezond ogende tussendoortjes blijken bijna altijd te zoet of te vet

De Consumentenbond heeft een inzichtelijke kaart gemaakt van vijftig gezond ogende snacks die populair zijn als tussendoortje. Gezonde snacks hebben de kleur groen, minder gezonde snacks zijn geel, oranje of rood. Het beeld is ontnuchterend: slechts één vijfde van de snacks valt in de categorie gezond of zeer gezond. Zelfs mueslirepen, plakken ontbijtkoek en rozijnenkoekjes scoren maar een C of een D en zijn daarmee oranje. Een handige zet van de Consumentenbond, want de vereniging is een warm voorstander van de zogenoemde NutriScore. Dat systeem werkt namelijk goed, vindt de Consumentenbond. Neem de Zonnatura Rijstwafels yoghurt. Die lijken wel gezond, maar krijgen toch een E. Dat is de laagste notering van het hele scala. Daarmee staat de snack gelijk aan een Mars, een Snickers of een KitKat. Het yoghurt-laagje heeft qua voedingswaarde veel weg van witte chocolade en een pakketje van drie wafels bevat bijna vier suikerklontjes en acht gram verzadigd vet, zo laat de NutriMeter zien. Ook gelijksoortige producten van hetzelfde merk kunnen heel verschillend scoren: Bolletje Goed Bezig Cranberry krijgt een D, de Havermout Naturel variant van hetzelfde merk een B.

Makkelijker

,,Zelf goed opletten is altijd handig, maar juist door die opvallende kleuren krijgen consumenten snel inzicht, zonder de kleine lettertjes op het etiket te hoeven ontcijferen. Met Nutriscore op de voorkant van de verpakkingen, is dit een stuk makkelijker", aldus de Consumentenbond. Dit in Frankrijk ontwikkelde voedselkeuzelogo geeft voedingsmiddelen een score op basis van de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten. In België is de NutriScore vorig jaar ook ingevoerd.

Het is heel belangrijk dat er een goed nieuw systeem komt, vinden consumenten. Die willen weten wat ze bij hun kinderen in de lunchtrommel stoppen. Eerst was er het Vinkje, maar dat werkte niet goed. Zo stond er op groente een groen vinkje, maar ook op patat. Nog een raar voorbeeld: het stond op de light-cola van AH, maar niet die van Coca-Cola. Daardoor leek die van de supermarkt ten onrechte gezonder dan die van het A-merk.



Verwarring alom. Daarom verdween het gehate Vinkje in het najaar van 2018 van de etiketten van voedingsmiddelen. Ook weer onhandig, want een vervanger was niet voorhanden. Producenten zagen het niet zitten om dat felrode op hun verpakkingen te moeten zetten. Die kleur schreeuwt: dit is slecht voor je.



De Consumentenbond deed nog een peiling onder 1600 consumenten naar hun voorkeur. Toen bleken die vooral gecharmeerd door een vergelijkbaar systeem met een stoplicht dat groen, oranje of rood aangeeft. Als het ging om het kiezen van gezondere product , bleek het Franse systeem NutriScore echter effectiever.



Het onderzoek van de Consumentenbond is dan ook vooral een signaal richting politiek Den Haag. In het Preventieakkoord is vastgelegd dat er in 2020 een nieuw voedselkeuzelogo komt en de Consumentenbond maakt reclame voor Nutriscore, ,,het beste voedselkeuzelogo wat er nu is".