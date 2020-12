Zeven manieren om de horeca een hart onder de riem te steken

1. Steun de keukens: overzicht voor de dolende consument

Zo’n beetje elke horecagelegenheid doet aan afhalen en bezorgen, maar wie doet wat? Een Utrechtse vriendengroep die restaurants de crisis wil laten overleven, startte in maart met steundekeukens.nl, een ideëel initiatief dat in eerste instantie de Utrechtse restaurants met hoge nood een podium bood. Inmiddels meldt het overzicht bijna twintig steden met minimaal tien etablis­sementen. Op de website is te zien waar je in jouw stad eten kunt afhalen of laten bezorgen, met een korte beschrijving en foto, adresgegevens en directe link naar het restaurant. Per restaurant wordt duidelijk hoe de dolende con­sument kan bestellen.