Zijn voorverpakte zakjes fruit wel gezond?

Koken & etenWe willen graag meer weten over de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: voorverpakt fruit. Zitten daar nog vitaminen in?

‘Feit of fabel?’ vroeg iemand onlangs in de Facebookgroep Amsterdam Durft te Vragen. ‘Kant-en-klare fruitsalades uit een gasverpakking van de supermarkt bevatten geen of weinig vitamines.’ Een vraag voor Eelke Westra, onderzoeker naar de kwaliteit van verse groenten en fruit na de oogst en voor consumptie bij Wageningen Food & Biobased Research.

Neem een lading appels, zegt hij. Een deel daarvan belandt zo in de supermarktschappen, de rest gaat naar een snijderij, waar ze gesneden, in porties verdeeld en verpakt worden. ,,Zodra in een appel wordt gesneden, beperkt dat de houdbaarheid.” Fruit bestaat uit levende cellen. Op de plek waar je snijdt gaan die stuk, waarna de kapotte cellen ook de omliggende, nog hele cellen aantasten. ,,Denk aan een appel die op de grond valt. Waar de appel kneust ontstaat een bruine vlek, die vervolgens blijft groeien.”

Ditzelfde gebeurt bij fruitsalades, maar daarbij kan het proces vertraagd worden met kou en een speciale verpakking. De lucht met een laag zuurstofgehalte en een verhoogde hoeveelheid CO2, zorgt dan voor een langere houdbaarheid.

Citroenzuur

Het is echter niet de gasverpakking, maar de veroudering die iets doet met het vitaminegehalte, zegt Westra. Voor al het fruit geldt dat het vitaminegehalte in zeer beperkte mate achteruitgaat naarmate het langer ligt. Daar draagt de verpakking niet extra aan bij. ,,Je zou zelfs bijna kunnen zeggen dat de voorgesneden en verpakte fruitsalade iets meer vitamines bevat dan ‘gewoon’ fruit. Aan het gesneden fruit is citroenzuur toegevoegd, tegen het bruin worden.” En wat zit daarin? Het verschil is verwaarloosbaar, maar toch: vitamines.

Pas als je appels lang op heet water laat staan, kun je de vitamines doodkoken. ,,Of wat je ziet bij spruitjes: de vitamines belanden in het kookvocht en dat wordt weggegooid.” Ook bij het snijden kun je er wat verliezen. ,,Maar dat is zo weinig dat het niet relevant is.” Dus ook voorverpakte appelpartjes zijn nog heel gezond.

