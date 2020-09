Zin in de herfst? Zo maak je de portobellosteak van Yotam Ottolenghi

,,Het ontbrak er nog maar aan dat ze in slaapzakken voor de deur lagen, maar het was een gekkenhuis’’, antwoordde mevrouw Hamersma toen ik vroeg hoe Yotam Ottolenghi’s Flavour het op de eerste dag van uitkomen had gedaan. De voortekenen dat het nieuwe boek van de man die Nederland de diepere betekenis van aubergine had laten zien weer een succes zou worden, waren dan ook legio. Janny Heel Holland Bakt & Vaart van der Heijden had in De Vooravond, het nieuwe televisieprogramma van Fidan Ekiz en Renze Klamer, het boek mogen lanceren door een recept voor te lezen onder keyboardbegeleiding van haar gastheer. Ottolenghi was door Delicious tot gasthoofdredacteur benoemd.