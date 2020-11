Zo belabberd is het echt gesteld met de horeca: ‘Hopelijk kan alles in de feestmaand weer open’

Koken & etenDe horeca krijgt klap op klap tijdens de coronapandemie, roepen Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemers zelf al tijden. Online bank Knab ziet aan de hand van de cijfers hoe groot de malaise daadwerkelijk is. En volgens de bank is die groot.

Knab analyseerde de geanonimiseerde transactiedata van ruim 1.300 horecaondernemers, allemaal zakelijke klanten van de bank, in de periode tussen het begin van de intelligente lockdown in maart en de nieuwe sluiting halverwege oktober.

Wat blijkt? De invloed van corona op de inkomsten van de horeca-ondernemers is enorm, concludeert Oskar Barendse, financieel expert bij de bank. Uit analyse blijkt dat restauranthouders en cafebazen in coronatijd gemiddeld 12.182 euro minder op hun rekening hebben bijgeschreven gekregen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is het inkomensverlies gemiddeld 18 procent.

Het verschil tussen cafébazen en restauranthouders is aanzienlijk, zo blijkt uit de resultaten. Waar restauranthouders nog de optie van afhalen of bezorgen hebben, zit er voor kroegbazen niets anders op dan de zaak volledig op slot te houden. Dat zorgt ervoor dat een kroegbaas gemiddeld 19.777 minder op de bankrekening kreeg bijgeschreven. Bij die groep gaat het zelfs om een daling van gemiddeld 24 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Bij restauranteigenaren daalde het inkomen met 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Zij ontvingen sinds de lockdown in het voorjaar tot aan de huidige sluiting gemiddeld 9.310 euro minder geld op de rekening. De schade bij die groep is nog enigszins binnen de perken gebleven doordat ze in augustus (+ 1 procent) en september (+ 6 procent) voor het eerst weer positieve cijfers lieten zien. Tijdens de vorige lockdown - toen alle restaurants dicht waren - zagen zij 36 procent minder geld op de rekening bijgeschreven.

Barendse van Knab verwacht dat de financiële pijn van de huidige sluiting bij restauranthouders minder groot zal zijn dan in het voorjaar. ,,Restaurants zijn nu beter voorbereid dan in maart”, constateert hij. ,,Toen de deuren op 14 oktober weer dicht moesten, schakelden de meesten direct weer om naar bezorgen en afhalen, voor zover ze dat nog niet deden.”

Volledig scherm © ANP

Steun

Knab nam niet alleen inkomensdaling onder de loep, maar analyseerde tevens hoeveel steun de ondernemers hebben ontvangen, én hoe nodig die steun is om de zaak overeind te houden. ,,De steun blijkt hard nodig én de ondernemers maken er goed gebruik van", luidt de conclusie.

Uit de transactiedata van Knab blijkt dat 45 procent van de horecaondernemers tijdens het eerste steunpakket een TOGS-uitkering (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) ontving. Dit ging om een eenmalige uitkering van 4.000 euro voor sectoren die het hardst getroffen zijn, zoals de horeca.

Hoewel de steun hard nodig is, aldus Barendse, is die voor veel ondernemers slechts een druppel op de gloeiende plaat. ,,Restauranthouders en café-eigenaren liepen tot aan de nieuwe sluiting gemiddeld ruim 12.000 euro mis. Die compensatie is dus slechts een derde van de gemiste inkomsten.”

Volledig scherm © ANP

Verliezen

Het gaat hier om gemiddelden, dus voor sommige ondernemers zijn de verliezen nog vele malen groter, benadrukt hij. ,,En die verliezen zullen de komende maanden zeker nog flink oplopen”, vult hij aan.

Verder blijkt ruim 20 procent van de horecaondernemers met personeel compensatie via de NOW-regeling te hebben ontvangen. Tijdens het eerste steunpakket kreeg 12 procent van de café-eigenaren en 9 procent van de restauranteigenaren via deze loonkostencompensatie minimaal één maand geld op zijn rekening gestort.

Tijdens het tweede steunpakket lagen deze percentages lager: 7 procent van de ondernemers met een café ontving tenminste één keer geld via de NOW-regeling. Bij de restauranteigenaren was dat nog slechts 3 procent. Doordat de horeca vanaf juni weer – met beperkingen – open kon, vroeg in totaal nog 8 procent van de restaurant- en café-eigenaren (opnieuw) steun aan via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), de opvolger van de TOGS.

Volledig scherm © ANP

Substantieel

Hoewel Knab niet gekeken heeft naar de uitgaven van de ondernemers en daarom niet kan aangeven wat zij nu onder de streep overhouden, durft Barendse wel de conclusie te trekken dat veel ondernemers het water aan de lippen staat. ,,Het gaat om zulke substantiële bedragen.”

Dat de horecaondernemers nog niet massaal zijn omgevallen, heeft volgens de financieel expert mede te maken met de steun die zij ontvangen. Niet alleen van de overheid maar ook van bierbrouwers en andere leveranciers waarmee veel ondernemers regelingen hebben getroffen, zoals met pandeigenaren. Bovendien, zo denkt Knab, lenen veel ondernemers geld van familie en van de bank.

Een andere verklaring van Barendse is dat ondernemers zelf ook een stuk soberder zijn gaan leven en minder uitgaven aan bijvoorbeeld reisjes, eten of andere zaken. Dat compenseert een deel van het inkomensverlies, denkt hij. Toch houdt de financieel expert zijn hart vast voor wat nog gaat komen. ,,Het is voor de horeca te hopen dat zij de feestmaand open kunnen. December is voor hen een piekmaand, een periode dat ze topomzet draaien. Als dat die maand ook wegvalt, dan volgen nog hele zware klappen.”

Bekijk hier onze tips en nieuws over Koken&Eten:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.