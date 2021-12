Zo brengt Rudolph van Veen zijn klassieke andijviestamppot het liefst op smaak

Een van de gerechten die dan op tafel stond: andijviestamppot. ,,We aten vroeger veel andijvie. Mijn moeder smoorde de andijvie ook vaak. Andijvie over de lengte in vieren snijden, kort koken en daarna opgerold met spek in de braadpan laten smoren.”

Variëren met andijviestamppot

Bereiding

- Spoel de kikkererwten schoon en laat goed uitlekken.

- Schil de aardappels, snijd in stukken en doe in een pan. Voeg water toe totdat de aardappels net onder staan. Breng aan de kook en kook de aardappels in circa 10-15 minuten gaar. Giet af en stoom droog.

- Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de kikkererwten over een bakplaat met bakpapier. Besprenkel met een scheutje olijfolie en bestrooi met de ras el hanout en peper en zout. Hussel goed door elkaar. Rooster de kikkererwten in circa 15 minuten krokant.

- Was en snijd de andijvie in reepjes. Hak de peterselie fijn. Verbrokkel de feta. Hak de amandelen grof.

- Meng in een kommetje de feta, peterselie en sap en rasp van de citroen. Breng eventueel op smaak met peper.

- Zet de pan met aardappels op laag vuur en voeg in gedeeltes de andijvie toe. Stamp met een pureestamper tot een grove stamppot. Meng de crème fraîche en ⅔ van de amandelen en de geroosterde kikkererwten door de puree.

- Verdeel de stamppot over borden. Garneer met de met de feta met peterselie en de rest van de amandelen en kikkererwten.



Rudolph’s Winterklassiekers is is elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.