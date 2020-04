Zo eet je nooit teveel: ‘Een perfecte portie is maar zo groot als een grapefruit’

Koken & eten Brood bakken je nieuwe hobby? Zo voorkom je misbaksels

17 april Nu we allemaal binnen moeten blijven, zijn we massaal op zoek naar ideeën om onze tijd thuis uit te zitten. Brood bakken is voor velen een nieuwe hobby geworden. Bakken werkt stressverminderend en is ook nog eens goed voor de creativiteit, stelde psycholoog Thijs Launspach al eerder op deze site.