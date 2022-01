Zo haal je het beste uit je airfryer: je kunt hem ook gebruiken voor het warm houden van eten

Wat is een airfryer? Een airfryer is een friteuse die werkt op basis van hete lucht in plaats van olie. Omdat de ingrediënten op een roostertje liggen, circuleert de hete lucht eromheen. Zo krijg je een knapperig en egaal gebakken resultaat dat heel dicht in de buurt komt van een gefrituurde smaak.

Hoe werkt een airfryer in de praktijk? Bovenaan in de airfryer zit een verwarmingselement dat je kunt vergelijken met een grill in de oven. Daarnaast wordt er voortdurend hete lucht door de airfryer geblazen. Je hebt dus twee hittebronnen tegelijkertijd. Bij de meeste airfryers kun je zowel de tijd als de temperatuur instellen. De temperatuur gaat van 40 graden tot 200 graden Celsius. Bij sommige modellen is er ook een timer en een warmhoudfunctie, zodat je de baktijd op voorhand al kunt instellen en thuiskomt bij de geur van lekker eten.

Hoe krijg je het beste resultaat? Plaats je ingrediënten in één laag in het mandje, zodat de hete lucht optimaal kan circuleren. Net zoals bij een gewone friteuse kun je het beste halverwege de baktijd schudden met het mandje, zodat de hete lucht alle ingrediënten goed kan bereiken om krokant te maken. Dit geldt zeker voor kleine snacks zoals bitterballen, mini-loempia’s of frieten.

Een airfryer moet je niet voorverwar­men en alles is veel sneller klaar dan in een gewone oven

Is een airfryer alleen een ‘gezonde friteuse’? Beschouw een airfryer zeker niet alleen als een gezonde friteuse. Veel gerechten die je uit gewoonte in de normale oven klaarmaakt, kun je eigenlijk veel efficiënter bereiden in de airfryer. Je hoeft de airfryer namelijk niet voor te verwarmen en alles is veel sneller klaar dan in een gewone oven. Je hoeft je zeker niet te beperken tot het klaarmaken van friet. Je warmt er snel afbakbroodjes of kant-en-klare lasagne in op. Verder maak je er de meest uiteenlopende gerechten in klaar: van gegrilde groenten, tot een zalmfilet die in amper 8 minuten gaar is, ovenschotels, koekjes en omeletten. Tot slot is het ook het ideale toestel om een maaltijd warm te houden voor een van je huisgenoten die wat later wil eten. Het eten blijft sappig en zal niet uitdrogen, wat in een magnetron bijvoorbeeld wel vaak gebeurt.

Moet je olie gebruiken om eten klaar te maken? In het diepvriesvak van de supermarkt vind je tegenwoordig een groot aanbod aan kant-en-klare snacks speciaal voor in de airfryer, zoals heerlijke vegetarische bitterballen of zoete aardappelfrieten. Dit aanbod is meestal al voorgebakken in frituurolie, waardoor ze veel minder gezond zijn dan je eigenlijk denkt. Toch heb je olie wel degelijk nodig om een krokant resultaat te krijgen. Maak je gerechten of snacks volledig zelf klaar? Dan wentel je ze dus best ook eerst in een heel dun laagje olie. Een spuitbus is daarvoor heel handig, zeker wanneer je gepaneerde gerechten klaarmaakt.

Welke gerechten zijn moeilijk klaar te maken in de airfryer? Maak je een gerecht klaar met veel gesmolten kaas? Let dan op dat die niet door het roostertje drupt, om een verbrande geur te vermijden. Lichtere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld aardappel- of groentechips, vliegen dan weer letterlijk de hele airfryer rond. Je kunt ze eventueel stabiliseren door er een extra roostertje op te leggen.

Moet je extra gadgets bij je airfryer kopen? Gadgets die bij een airfryer verkocht worden zijn vaak prijzig. Het gaat dan meestal om bakvormen, muffinvormen of grillroosters. Het is daarentegen perfect mogelijk om je eigen bakvormen of gadgets ter aanvulling te gebruiken, zolang ze maar in de airfryer passen en niet van plastic zijn. Voor de rest kun je bijna elke materiaalsoort gebruiken, net zoals in de magnetron.

Kun je de airfryer makkelijk afwassen? De meeste onderdelen van de airfryer kun je makkelijk in de afwasmachine stoppen. Hou het verwarmingselement binnenin heel schoon, want anders krijg je al snel last van verbrande geurtjes.

Handige recepten voor in je airfryer

Het grote voordeel aan je airfryer is dat je er zowat álles in kunt klaarmaken. Van onderdelen van je hoofdmaaltijd zoals een gegrilde kip, verse zalm en krokante tofu, tot snacks zoals mediterrane gehaktballetjes, koolchips of krokante bloemkoolroosjes.



Gegrilde kip

Heb je een grote airfryer? Bestrijk dan een volledige kip van circa 1,5 kilo heel lichtjes met olijfolie en breng op smaak met kippenkruiden of een andere specerijenmengeling naar smaak. Gewoon peper en zout kunnen ook lekker zijn. Wrijf de kruiden goed in het vel van de kip. Leg de kip vervolgens in het mandje van de airfryer. Is de kip te groot en komt de borst tegen de bovenkant van de airfryer aan? Druk de kip dan eerst wat platter op een snijplank en leg hem dan pas in het mandje. Bak 70 minuten op 180 graden. Zo krijg je een heerlijk egaal krokant gebakken kip, net zoals die van de kippenkraam. Heb je een kleinere airfryer? Dan kun je dezelfde voorbereiding van kruiden doen voor drumsticks. Deze laat je dan ongeveer 40 minuten garen.

Volledig scherm Kip klaargemaakt in de airfryer. © Getty Images

Gebakken zalmfilets

Bestrijk twee à drie zalmfilets met een klein beetje olijfolie of gesmolten boter en leg ze in het mandje van de airfryer. Breng de filets op smaak met peper en zout, en eventueel nog andere kruiden als je dat wil. Bak ze gedurende 8 minuten op 180 graden Celsius. Daarna is je zalm lekker crispy aan de buitenkant, maar heerlijk zacht en smeuïg van binnen. Extra tip: leg een paar trosjes kerstomaten naast de zalmfilets tijdens het bakken.

Volledig scherm Gebakken zalm uit de airfryer. © Getty Images

Krokante tofu

Haal een blok stevige tofu in huis. Ga hier zeker niet voor zijden tofu. Haal de tofu uit de verpakking en dep droog met keukenpapier. Snijd de tofu in reepjes of blokjes. Meng ze in een kom met een scheutje sojasaus, esdoornsiroop en wat geraspte gember. Laat dit een kwartier staan en bestrooi daarna met twee eetlepels maïszetmeel. Meng alles goed en verdeel de reepjes of blokjes over het mandje van de airfryer. Bak circa 12 minuten op 200 graden en schud halverwege de baktijd met het mandje. Serveer de krokante tofu met een pikante dipsaus.

Volledig scherm Krokante tofu klaargemaakt in de airfryer. © ThinkStock

Mediterrane gehaktballetjes

Meng een halve kilo gemengd gehakt met een handje gegrilde pijnboompitten, een handje fijngesneden basilicum, vijf fijngesneden, zongedroogde tomaten (opgelegd in olie), peper, zout en één eetlepel gedroogde oregano. Rol er balletjes van die zo groot als een pingpongbal zijn en schik ze in het mandje van de airfryer. Bak ze circa 12 minuten op 180 graden en schud af en toe met het mandje.

Volledig scherm Mediterrane gehaktballetjes klaargemaakt in de airfryer. © ThinkStock

Koolchips

Neem een savooien- of boerenkool. Was de blaadjes ervan en laat ze even drogen. Scheur ze daarna in hapklare stukken en verwijder de harde stelen. Schep ze in een kom en voeg een scheutje olijfolie toe. Meng het geheel net zo lang tot elk blaadje met een dunne laag olie is bedekt. Leg ze vervolgens in het mandje van de airfryer en dek af met een tweede roostertje, zodat de koolblaadjes niet gaan ‘vliegen’ tijdens het bakken in de airfryer. Laat alles 4 à 5 minuten bakken op 175 graden en bestrooi meteen met zout. Het resultaat? Krokante, supergezonde groentechips waar je van kunt blijven eten.

Volledig scherm Chips van savooikool uit de airfryer. © Shutterstock / HandmadePictures

Krokante bloemkoolroosjes

Snijd een bloemkool in roosjes en blancheer ze 1 minuut lang in gezouten, kokend water. Laat de roosjes uitlekken en meng ze in een kom met wat olie, peper en zout. Je kunt ze nog verder op smaak brengen met gerookt paprikapoeder, cayennepeper en/of komijn- of mosterdzaadjes. Verdeel de bloemkoolroosjes over het mandje van de airfryer en laat ze circa 12 minuten bakken op 200 graden. Serveer met een dipsausje naar keuze.