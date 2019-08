Zo hoor je om te gaan met rauw vlees en vis in de keuken

Vijf stappen

Ook meldt het Voedingscentrum hoe je de kans op ziekmakende bacteriën kunt beperken. Dit proces begint, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, al in de supermarkt. ,,Gebruik een koeltas om vlees en andere bederfelijke producten naar huis te vervoeren. Breng de producten thuis direct op temperatuur”. Voor rauw vlees wordt een koeltemperatuur van 4 graden geadviseerd.



Tijdens de voorbereiding staat hygiëne voorop: was je handen regelmatig nadat ze in contact zijn gekomen met rauwe voedingsmiddelen. Dit geldt ook voor keukengerei als snijplanken en messen. ,,Gebruik keukengerei dat in aanraking is geweest met rauw vlees of vis niet meer voor andere producten. Of was het tussendoor af met heet water”, instrueert het Voedingscentrum. Gooi lege verpakkingen van voedsel direct weg en houd rauw voedsel strikt gescheiden.



Temperatuur is het toverwoord tijdens de bereiding van rauwe producten. Voor bewerkt vlees als gehakt geldt: ,,Controleer of het volledig gegaard is voordat je het opeet. Vlees uit één stuk zoals biefstuk kan rosé gegeten worden.”



Na bereiding is het vlees nog twee dagen houdbaar in de koelkast in een afgesloten bakje. Wil je vlees gebruiken dat je hebt ingevroren? Ontdooi het dan in de koelkast zegt het Voedingscentrum. ,,Leg het op een afgedekt bord of schaal en zorg dat er geen druipvocht bij andere producten komt. Kleinere stukken vlees kunnen ontdooid worden in de magnetron op de ontdooistand.”