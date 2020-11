Zo maak je de heerlijke dorade in de oven van de Healthy Sisters

Najima en Rachida zijn populaire foodbloggers: op Instagram volgen meer dan 66.000 fans hun gerechten en hun dagelijks leven. In de video over hun doradegerecht zegt Najima over het sausje: ,,Ik zeg het altijd en ik blijf het ook zeggen: knoflook, koriander en olijfolie. Dan heb daarnaast niet heel veel meer nodig.” Ze marineert de vis ermee en stopt de uitjes in de vis.



Rachida werkt het gerecht af. ,,Ik gebruik altijd schijfjes citroen.” Op de dorade kun je schijfjes tomaat leggen of een trosje. ,,En ik doe er ook nog een pepertje bij.” Aluminiumpapier erover en dan kan de schaal de oven in. Na veertig minuten is de dorade klaar. Lekker met frietjes, rijst, ratatouille of gestoomde groente.