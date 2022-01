Zo maak je een feestje van je aardappelen met spekjes, kaas en mais

Wat Eten We Vandaag: Toast met guacamole en ei

Inspiratie nodig voor de lunch of het ontbijt? Deze toast staat binnen no-time op tafel en is een plaatje op je bord. De guacamole heeft een lekkere twist door de toevoeging van ricotta en een extra pitje door de chilivlokken. Ideaal als snelle thuiswerklunch of uitgebreid ontbijt in het weekend.

5 januari