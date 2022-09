Zo ontstaan de draadjes van een banaan en dit is waarom je ze niet mee wil eten

,,De draadjes van de banaan hebben een wetenschappelijke naam: we noemen ze vaatbundelsystemen”, zegt Sebastien Carpentier die de eigenschappen van bananen onderzoekt. Hij is wetenschapper en groepsleider van het bananenteam binnen Alliance of Bioversity International and CIAT aan de KU Leuven.

,,Het zijn de systemen die alle voedingsstoffen van de plant naar de vrucht brengen. Op basis van licht maakt de plant namelijk heel veel suikers aan, en uit de grond haalt ze nutriënten zoals kalium, stikstof en fosfor. Die zaken moeten allemaal in de vrucht komen, en daarvoor is er dus dat vaatbundelsysteem.”

De draadjes zitten vooral in de schil, maar soms beginnen ze los te komen, zodat ze ietwat in de weg zitten wanneer je een banaan pelt. ,,De schil is in eerste instantie groen en maakt een klein beetje suiker aan, maar wanneer de banaan rijpt, wordt ze zachter. Dan komt ze makkelijker los van de vrucht. En daarbij komen ook de draadjes los. Hoe rijper de banaan, hoe meer draadjes je dus zal hebben.”

Quote Hoe rijper de banaan, hoe meer draadjes je zal hebben Bananenonderzoeker Sebastien Carpentier

Tannines

Je kan die draadjes gewoon opeten, zegt Carpentier. ,,Maar ze zijn niet bepaald lekker. Want in dat systeem zitten heel veel vezels met bijvoorbeeld latex en tannines. Die laatste kan je ook in wijn proeven. Dat voelt wat scherp aan je tanden. Ongezond is het niet, wel nogal bitter.” De truc is dus vooral om de banaan niet te rijp te laten worden.

Bananen zijn erg lekker, ook in het fruitpapje van een baby of peuter. Plet je de draadjes dan gewoon mee door de pap? Dat mag van Carpentier, want er is echt niets ongezonds aan. ,,Maar omdat ze bitter zijn, kan het papje daardoor iets minder in de smaak vallen. Het is dus geen slecht idee om ze te verwijderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.