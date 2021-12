Zo voorkom je kerstkilo’s: ‘Wees niet te streng voor jezelf’

Kerstlock­down overvalt horeca, hoe kom je van de voorraad af? ‘Niet verwacht weer te sluiten’

Koelcellen vol etenswaren bedoeld voor kerstlunches, wachten nu op een onbekende bestemming. Ondernemers in de horeca gingen vrijdag nog uit van goedgevulde restaurants tijdens de feestdagen en moeten nu maar hopen dat ze hun voorraad via bezorging aan huis kunnen slijten. Anders wacht de vuilnisbak. ,,Het is elke keer weer bijstellen en meebewegen.’’

