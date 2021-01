Zo zet je een perfecte kop thee: ‘Gebruik geen kraanwater, please’

Koken & eten Bye bye Trump, hello Co­ca-Co­la: Antwerps café heft na 4 jaar boycot Amerikaan­se producten op

21 januari The Washington Post, Newsweek, Daily Pakistan, CNN Indonesia en Het Laatste Nieuws. Het was wereldnieuws vier jaar geleden toen het Antwerpse café ’t Zeezicht alle Amerikaanse producten in de ban deed bij de aanstelling van president Trump. Nu Biden de eed heeft afgelegd zijn Coca-Cola, Lays en Tabasco weer welkom in de kroeg.