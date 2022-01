Zoete aardappels van Niels zijn niet aan te slepen: ‘Iedereen is aan het experimenteren in de keuken’

Fonduen en oliebollen bakken: klonten frituurvet zorgen voor miljoenen euro's aan schoonmaak­kos­ten

Tijdens de feestdagen is er van vreugde weinig sprake bij de waterschappen. Die zien dichtslibbende leidingen door het frituurvet dat in de wc of in de gootsteen verdwijnt. Dat kost jaarlijks miljoenen euro's aan schoonmaakkosten.

27 december