Zuivelcampagne ‘onjuist en misleidend’: Wakker Dier krijgt gelijk op twaalf punten

,,De zuivelsector misleidt over diergezondheid, humane gezondheid en duurzaamheid’’, stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier. ,,Veel informatie was te gelikt, te suggestief en twaalf uitspraken dus ronduit onjuist en misleidend.’’ Niet op alle punten kreeg Wakker Dier gelijk. Zo luidde één van de klachten dat in de campagne de leeftijd van koeien sinds 1992 stabiel is. De daling van de leeftijd vond de beoordelingscommissie zo klein, dat de uiting niet onjuist is.



Ook had Wakker Dier geklaagd over de aansporing om producten van dichtbij te kopen, omdat dat duurzamer is. Dat snijdt geen hout, volgens de organisatie. De reclamecommissie vond het echter wel aannemelijk dat als een product niet ver hoeft te reizen, dit bijdraagt aan de duurzaamheid van het product.