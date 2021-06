Zwanger? Neem niet te veel sojaproducten als tofoe of sojamelk

Vruchtbaarheid

Waar het gaat om soja, wijst de raad op de zogeheten isoflavonen die daar in relatief hoge concentraties in zitten. Een Europese bovengrens bestaat niet. Uit voorzorg neemt de Gezondheidsraad een Frans overheidsadvies over om per dag niet meer dan 1 milligram per kilo lichaamsgewicht van deze stoffen binnen te krijgen. Isoflavonen hebben een zwakke hormonale werking en kunnen de placenta passeren. Uit dierproeven is gebleken dat hoge blootstelling kan leiden tot veranderingen in de ontwikkeling van de geslachtsorganen, de rijping van de geslachtsorganen en soms ook in de vruchtbaarheid. In Frankrijk geldt de bovengrens voor de hele bevolking, in Nederland nu alleen voor zwangeren.



Vrouwen kunnen dagelijks nog wel behoorlijk wat sojaproducten eten en drinken om binnen de grens te blijven. Wie 64 kilo weegt, kan bijvoorbeeld veilig 310 gram tofu eten, of 230 gram sojabonen, of 610 milliliter sojayoghurt, rekent de Gezondheidsraad voor. Het gebruik van supplementen met zogeheten fyto-oestrogenen wordt afgeraden tijdens de zwangerschap, want ook daar zitten veel isoflavonen in.