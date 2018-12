Zwitserse chocoreep Toblerone is voortaan halal

Toblerone is al halal sinds april 2018, maar het is pas nu bekend geworden. De Amerikaanse voedingsgroep Mondelez liet de enige Toblerone-fabriek ter wereld, in Bern, certifiëren voor het halal-label. Daarmee wordt aangegeven welk voedsel voor moslims toegestaan is.



,,Het originele recept van Toblerone is ongewijzigd”, benadrukt een woordvoerder. Er zijn wel aanpassingen gebeurd aan de productie en aan ingrediënten. Om over het label te beschikken, mag er bijvoorbeeld geen contact met varkensvlees of alcohol zijn tijdens de productie.