Heidi (56) vangt thuis vrienden van haar zoon op: ‘Ze hebben een rustpunt nodig’

TILBURG - Bijzonder vindt ze het zelf niet, wat ze heeft gedaan. De Tilburgse Heidi Vonk (56) heeft dit jaar twee volwassen vrienden van haar zoon in huis genomen. ,,Ik bied hun veiligheid. Ze mogen net zolang bij mij blijven wonen als nodig is, totdat ze op een natuurlijke wijze het huis uit gaan.”

Bij beide jongemannen ontbrak het volgens Vonk aan een veilige thuissituatie. ,,In april zei mijn zoon tegen me dat er een jongen in zijn klas zat met wie het erg slecht ging. Of hij niet bij ons kon komen logeren? Zijn vriend was toen heel depressief en dacht erover na om een einde aan zijn leven te maken. Hij had ontzettend veel meegemaakt, had al op vier verschillende opvangadressen gewoond.” Later trok ook een andere vriend van haar zoon bij Vonk in. ,,Het ging bij hem thuis niet goed, hij werd weggepest door zijn pleegmoeder. Middenin de nacht is die jongen naar ons toegekomen.”

Volgens Vonk hebben de vrienden, 19 en 20 jaar oud, moeite om zich te hechten aan mensen. ,,De jongen die als eerste bij ons kwam wonen durfde me in het begin niet eens aan te kijken. Nu kan ik echt een gesprek met hem voeren. Hij gaat naar school en heeft een bijbaan.” Vonk zegt dat de twee zich veilig voelen bij haar. ,,Ik bied ze een thuis, we vormen samen een gezin. Dat is wat deze jongens nodig hebben.”

Rol van mentor belangrijk

Quote Je kunt echt het verschil maken in iemands leven Heidi Vonk Vonk is zelf onderwijzeres op een basisschool in Tilburg. Ze benadrukt de functie die een school heeft bij het signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. ,,Als een kind te laat op school komt, deel dan geen straf uit, maar praat met het kind. Een school moet een veilige haven zijn voor leerlingen. De rol van een mentor is erg belangrijk.”

De Tilburgse verwacht dat de vrienden van haar zoon nog jarenlang bij haar in huis zullen wonen. ,,Het moet een logische stap voor ze zijn om ergens anders te gaan wonen, al dan niet begeleid. Zolang het nodig is, vang ik ze op.” Aan woonruimte gelukkig geen gebrek, de twee jongemannen delen een grote slaapkamer (gescheiden door een kastenwand) en een badkamer. Vonk: ,,Ik doe de was en maak de kamers schoon.”

Aan mensen die een soortgelijke situatie in hun omgeving kennen, adviseert Vonk één ding: ,,Maak contact! Dat is echt het allerbelangrijkste. Praat met jongeren die in de problemen zitten. Je weet niet wat er thuis achter gesloten deuren gebeurt. Je kunt echt het verschil maken in iemands leven.”

Voor haar behulpzaamheid won Vonk dit jaar een Hart voor een kind award, een initiatief van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant. ,,Dat had ik echt niet verwacht!”

