Isa (13) zit in een rolstoel omdat ze snel haar botten breekt, Jayden (14) helpt haar het schoolgebouw door

Komt voor elkaarTILBURG - Jayden Broers (14) en Isa Vriends (13) hebben een bijzondere band. Niet alleen door hun vriendschap, maar ook door de hulp die Jayden zijn schoolgenoot biedt. ,,Ik kan me namelijk voorstellen dat het best moeilijk is om in een rolstoel te zitten.”

De twee tieners zijn allebei leerlingen van De Rooi Pannen in Tilburg. Vorig jaar zaten ze bij elkaar in de klas, maar dit jaar kozen ze allebei een andere richting. Toch zien ze elkaar iedere dag en helpt Jayden haar waar hij maar kan.

Quote Hij houdt zware deuren voor me open en helpt me de trap op als de lift kapot is Isa Vriends Isa zit namelijk in een rolstoel. Ze is gediagnosticeerd met Osteogenesis Imperfecta, een zeldzame bindweefselaandoening. De symptomen lopen uiteen, maar het meest voorkomende beeld is dat personen met de aandoening hun botten erg snel kunnen breken. Dat is ook bij Isa het geval. ,,Ik heb het al vanaf mijn geboorte. Veel last heb ik er niet van, behalve dat ik dus snel iets breek.”

Hoewel het gebouw van De Rooi Pannen rolstoelvriendelijk is, heeft Isa soms wat hulp nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen verplaatsen. ,,Jayden gaat soms vijf minuten eerder uit de les om me te helpen, zodat het dan nog niet zo druk is op de gang", vertelt ze. ,,Hij houdt zware deuren voor me open en helpt me de trap op als de lift kapot is.”

Kapotte lift

Voor Jayden is dat een vanzelfsprekendheid. ,,We zijn vrienden van elkaar, dus waarom zou ik dat niet doen?", stelt hij. ,,Ik kan me namelijk voorstellen dat het best moeilijk is om in een rolstoel te zitten. Je kan dan niet alles wat je wilt perfect doen. En in een gebouw met trappen heb je gewoon iemand nodig die je helpt.”

Omdat Jayden zo behulpzaam is, won hij dit jaar de Hart voor een Kind award, een initiatief van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant. Met de award willen de partners van de Taskforce aandacht vragen voor de rechten van ieder kind om gezond en veilig op te groeien.

Quote Elke ochtend stond Jayden Isa op te wachten bij de achterin­gang van school. Hij heeft bijna geen dag overgesla­gen Paul Leeuwe, Docent

Docent Paul Leeuwe gaf Jayden op. Hij zei daarbij: ,,Jayden zat vorig jaar in mijn mentorklas. Elke ochtend stond Jayden Isa op te wachten bij de achteringang van school. Hij heeft bijna geen dag overgeslagen.”

Jayden heeft volgens de opleiding in zijn klas intussen iets moois in gang gezet. Nadat hij zich als buddy voor Isa aanbood, wil iedereen in de klas elkaar helpen. ‘Dat is helemaal geen punt meer.’

Komt voor elkaar

