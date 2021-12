Onbekende gaf Stephanie blauwe glasstenen voor het graf van haar zoontje Djenesley

Het zoontje van de 32-jarige Groeneweg uit Spijkenisse werd slechts drie maanden oud. ,,Djenesley bleek een verdikte hartspier te hebben dat ervoor zorgde dat zijn hartje stopte met kloppen. Wiegendood’’, vertelt ze. Iedere week brengt ze een bezoekje aan zijn graf. Maar het was voor haar gevoel nog niet compleet. Daarom zocht ze naar felblauw grind. ,,Ik hoopte dat ik door het artikel iemand zou vinden die me kon helpen, maar dat het balletje zo snel zou rollen had ik nooit verwacht.’’

Decembermaand

Simon Gerssen schoot haar te hulp. Hij had de twee uur die hij vanuit Urk naar Spijkenisse moest rijden er graag voor over. Een collega wees hem op het artikel waarin Groeneweg om hulp vroeg. ,,In de decembermaand is het goed om goed te doen’’, zegt hij. ,,Ze was er heel erg blij mee. Dat was mooi om te zien. Daar doe je het voor.’’

Quote Ik heb er geen woorden voor dat een onbekende dit voor me over had. Dit kan niemand ooit nog van me afnemen Stephanie Groeneweg

Voor Gerssen die werkzaam is bij Weerstand Natuursteen was het niet moeilijk om aan de stenen te komen. ,,We maken en plaatsen grafmonumenten en accessoires. Stephanie zocht eigenlijk blauw grind, maar dat hebben we niet. We hadden een wel een ander alternatief, namelijk glasstenen. Die hebben als voordeel dat ze nooit verkleuren.’’

Geen woorden

Het was misschien niet wat de moeder in eerste instantie voor ogen had, maar toen de stenen lagen was ze dolblij. ,,Het is prachtig’’, vertelt ze. ,,Het overtreft mijn idee. Het is zo mooi. Ik wist niet eens dat dit bestond.’’ Op de begraafplaats hield ze zich groot, maar eenmaal thuis moest ze wel een traantje laten. ,,Ik heb er geen woorden voor dat een onbekende dit voor me over had. Dit kan niemand ooit nog van me afnemen.’’

Komt voor Elkaar

