Extreme energienota van de baan, maar snackbarhouder Marco is boos: 'Had drama kunnen veroorzaken’

Soenil begint restaurant in Mariakapel

Koken op de plek van het altaar. Sommige mensen zullen het heiligschennis vinden, maar in Den Bosch kan het gewoon. In de Mariakapel op het GZG-terrein komt pop-uprestaurant Gast. Twee Michelinsterrenchefkok Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen begint er komend weekend te koken.

15 februari