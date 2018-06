Auto op zijn kant op A50 bij Schaijk, gewonde naar ziekenhuis

UPDATESCHAIJK - Een auto is zondagochtend op zijn kant terechtgekomen in de berm naast de A50 bij Schaijk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en in ieder geval één persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.