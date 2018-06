BAM Infra neemt Reekse Rijksweg eerder onder handen

SamenLoop voor Hoop Zeeland evenaart opbrengst van eerste editie

24 juni ZEELAND- Elkaar in de armen vallend, een traantje wegpinkend, uit volle borst We are the champions zingend en groepsfoto's makend, rondden de 34 teams zondagmiddag de SamenLoop voor Hoop Zeeland 2018 af. Genietend van het uitzicht op het podium: 71.095 euro voor KWF.