Bandleden Lijn 99 uit Schaijk starten crowdfundingactie na verwoestende brand: We komen hier sterker uit

,,Dit hadden we zaterdag echt nog niet gedacht. Verdriet overheerste toen. Maar nu overheerst vooral de gedachte dat we hier sterker uit gaan komen." Sander Ottens spreekt namens de drie bandleden als hij vertelt over de kleine overwinning die zij voelen nu ze hun rug hebben gerecht. ,,Deze kleine overwinning overschaduwt het negatieve gevoel wat er hing".

Afgelopen zaterdag brandde de bus van band Lijn 99 helemaal uit. Sander zag zijn bandbus voor zijn ogen afbranden in Schaijk tijdens een grote schuurbrand. Sander bouwde samen met bandleden Niels van den Bogaert (32) en broer Frank van den Bogaert (34) aan het unieke concept van hun bus. In februari was hij eindelijk klaar en konden ze ermee gaan touren. Deze zomer zouden ze met hun onvervangbare bus op festivals staan. De bus was helemaal omgebouwd tot een uniek rijdend podium met ingebouwde speakers, mengpanelen en rookmachines.

Volledig scherm Ook oldtimers en legervoertuigen brandden af bij de grote schuurbrand in Schaijk. © Marco van den Broek

Hartverwarmende reacties

,,Er kwam sinds zaterdag zo veel op ons af. Maar wat ons vooral opviel was de vele steun die we kregen uit onze omgeving. Al die lieve reacties bleven maar komen en dat sterkten ons enorm in ons plan de schouders eronder te zetten. We waren in één dag allerdrie overstag", aldus Sander. Daarom is de band nu dus een Crowdfunding actie begonnen via hun site.

Er zijn al genoeg mensen die de band willen steunen, zoals de lokale eierboer. ,,Dat is echt hartverwarmend. Hij wil dertig procent van wat hij binnenhaalt met zijn eierautomaat aan ons doneren. Die man gaan we echt even in het zonnetje zetten."

De komende tijd treedt Lijn 99 gewoon op zoals ze altijd deden, omdat de instrumenten en andere inboedel gelukkig ergens anders opgeslagen lagen. Ook zullen ze druk zijn met alle mensen in het zonnetje te zetten waarvan ze steun krijgen. In september loopt de actie af en de band hoopt dan genoeg geld bij elkaar te hebben voor een nieuwe bus. ,,We zijn nog lang niet klaar met dit concept, we hadden de smaak te pakken. We móeten hier gewoon nog mee doorgaan." En nu eerst? ,,Een keer goed slapen, dat lijkt me verrekte hendig."