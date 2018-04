Bestelbus krantenbezorger gestolen in Zeeland

Speel­goed-pak­huis pronkstuk in tentoonstelling 'Kind zijn in de vorige eeuw' in Zeeland

29 maart ZEELAND - Als vierjarig jongetje was hij er in 1942 maar wat blij mee, een groot speelgoed-pakhuis als cadeautje van Sinterklaas. Nu, ruim 75 jaar later, is het pakhuis van Frans Vlemmings uit Zeeland een van de bijzondere objecten van de jaarlijkse paastentoonstelling van de heemkundekring Zeeland. 'Kind zijn in de vorige eeuw' is het thema.