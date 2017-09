Bezwaren tegen plannen Landerd: 'Natuurpoort De Maashorst wordt steenpuist'

Auto's niet meer Maashorst in

De gemeentewoordvoerder legde uit dat de verkeersstromen veranderen. Door de verhuizing van Heurkens rijden er sowieso al veel minder vrachtwagens over de Palmstraat. Verder komt er een groot parkeerterrein bij de Natuurpoort en mogen auto's niet meer de Maashorst inrijden. Verder valt het volgens de gemeente wel mee met het aantal evenementen die op het Natuurpoortterrein zullen komen. ,,Dan moet je denken aan een mountainbike-evenement ,of een country fair," zei de gemeentewoordvoerder.

Campingman Hofmans zei dat hij de Natuurpoort in alles een maatje te groot vindt. ,,Wij zijn bezig met een hoogwaardig recreatieparkplan met 400 huisjes plus horeca en dan komt er aan de overkant zo maar even 500 vierkante meter horeca bij. Dat is veel te groot," zei Hofmans.