Bijna Bruidsjonker, maar zijn hoedje paste niet

SCHAIJK - Hij had zich er al helemaal op verheugd. Jos Manders, hij mocht bruidsjonker zijn bij het 50- jarig huwelijksfeest van de buren, Franciscus (Sis) Kusters en Francisca (Sien) Kusters-Albers. Waarschijnlijk in 1953. Zijn zusje Petra was het bruidje. Niet een van de vele, nee die ene speciale.

Een jonkerpakje kon men in Den Bosch huren. Dus Jos moest mee, achterop de motor van een buurjongen. Dat durfde de toen 6-jarige Jos niet. Niet getreurd, zijn jaar oudere broer Arie had ongeveer dezelfde maat en durfde wel mee. Zo gezegd zo gedaan. Bij thuiskomst werd het pak nog even door Jos gepast en het paste prima.

Twee dagen voor het grote feest wilde moeder dat Jos het pak nog 'efkes' zou passen en dan nu ook de bijbehorende hoge hoed op zou zetten. Die hadden ze de vorige keer netjes in de doos laten zitten. Wat blijkt: Past de hoed niet! Jos zijn hoofd was ietsjes groter dan die van Arie. Voor moeder geen probleem, dan is Arie toch bruidsjonker! Jos kan er nu om lachen maar hij weet nog goed dat hij toen heel verdrietig was.

Over 'de Baan'

Arie zelf herinnert zich niet zoveel van de motortocht over 'de Baan', de rijksweg van Den Bosch naar Nijmegen. Wel dat het niet zo'n moeilijke taak was, bruidsjonker zijn. Gewoon meelopen. Toen ze voorbij de kleuterschool liepen in Schaijk, mochten alle kleuters buiten staan kijken.



Het was een koude dag, dat herinnerde zus Petra zich. Tussen Cis en Sien staat Berta oftewel Zuster Silvina, de oudste dochter van het echtpaar. De familie Kusters woonde in de Zandstraat samen met hun dochters Ciska en Drieka. De familie Manders woonden om de hoek, in de Runstraat, met 14 kinderen.

Goede verteller

Van de gasten zijn niet zoveel mensen herkend. Jos herkende rechts achterin, met hoed en snor zijn oom Antoon Manders. Antoon bleek een hele goede verteller te zijn. Het was zelfs zo dat, als hij in de wachtkamer bij de dokter was (en daar werd nogal eens lang gewacht) de mensen, nadat ze bij de dokter geweest waren, weer snel terug naar de wachtkamer gingen. Ze hingen aan zijn lippen.

Tiny Vos, helemaal rechts is vaker herkend. Hij is nog steeds heel actief bezig voor de stichting Pater Vos India. Een van de bruidsmeisjes was Agnes Hofmans. Zij kwam uit Rotterdam en was in Schaijk om aan te sterken. Marcella Kusters herkende diverse meisjes, ze staat zelf naast Cis met een grote strik in het haar en zij is een kleindochter van het gouden bruidspaar, net als Francien van de Velden.